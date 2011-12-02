Вітаємо нашого колегу з високою відзнакою

Вітаємо нашого колегу – редактора відділу моніторингу інформаційного агентства УНІАН Леоніда Олександровича Кудряшова – з високою відзнакою. За вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального захисту інвалідів і активну життєву позицію, з нагоди Міжнародного дня інвалідів його нагороджено Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації.

Шановний Леоніде Олександровичу, колектив інформаційного агентства УНІАН від щирого серця вітає Вас з цією знаменною подією. Прийміть від нас щирі побажання доброго здоров`я, благополуччя, душевного тепла, якомога більшої кількості моментів непідробної радості. Подальших Вам успіхів у нелегкій справі примноження добра на нашій землі.

Довідка УНІАН. Міжнародний день інвалідів відзнається 3 грудня. За даними ВООЗ, близько 10% населення світу, або 650 мільйонів осіб, є інвалідами. Люди часто не знають про те, як багато людей в світі мають інвалідність або певні порушення і з якими проблемами вони стикаються. Метою ВООЗ є поліпшення якості життя інвалідів на основі національних, регіональних і глобальних зусиль і підвищення обізнаності про масштаби і наслідки інвалідності.

Метою цього дня є сприяння розумінню проблем, пов`язаних з інвалідністю, і мобілізація підтримки гідності. Цього дня також робляться зусилля для підвищення обізнаності стосовно тих переваг, які принесе інтеграція інвалідів у всі аспекти життя.

У 1992 році в кінці Десятиліття інвалідів Організації Об`єднаних Націй (1983—1992) Генеральна Асамблея ООН проголосила з грудня Міжнародним днем інвалідів (International Day of Persons with Disabilities).

Вказане десятиліття було періодом підвищення поінформованості і вживання заходів з метою поліпшення становища інвалідів і забезпечення для них рівних можливостей.

Пізніше Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени ООН проводити заходи в ознаменування Дня, маючи на увазі подальшу інтеграцію в життя суспільства осіб з інвалідністю.