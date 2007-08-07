Ківі заміняє аспірин
09:20, 07 серпня 2007Країна
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2 плоди на день захистять серце
Людям, що схильні до хвороб серцево-судинної системи, лікарі рекомендують щодня вживати аспірин. Він знижує в`язкість крові і перешкоджає утворенню тромбів. Норвезькі учені встановили, що ту ж властивість має і ківі.
Цей екзотичний фрукт спалює жири, знижуючи ризик щодо утворення тромбів. Вживаючи щодня 2—3 плоди ківі, ви захистите своє серце від хвороб.
Вже через 28 днів такої дієти на 18% знижується ризик щодо утворення тромбів і на 15% зменшується рівень шкідливих жирних кислот в крові.
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