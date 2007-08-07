Ківі заміняє аспірин

Людям, що схильні до хвороб серцево-судинної системи, лікарі рекомендують щодня вживати аспірин. Він знижує в`язкість крові і перешкоджає утворенню тромбів. Норвезькі учені встановили, що ту ж властивість має і ківі.

Цей екзотичний фрукт спалює жири, знижуючи ризик щодо утворення тромбів. Вживаючи щодня 2—3 плоди ківі, ви захистите своє серце від хвороб.

Вже через 28 днів такої дієти на 18% знижується ризик щодо утворення тромбів і на 15% зменшується рівень шкідливих жирних кислот в крові.

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