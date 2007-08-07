Найпростіший спосіб поліпшити пам`ять

Простий спосіб значно поліпшити пам`ять запропонували учені з університету британського міста Манчестер. Вони стверджують, що одночасний рух зіницями очей зі сторони в сторону протягом 30 секунд щоденно сприяє активізації зон мозку, що відповідають за пам`ять.

У ході проведених досліджень група добровольців, яка щодня робила цей простий комплекс вправ для очей (порівняно з тою групою, що не виконувала такі вправи), краще запам`ятовувала нові слова, образи та звуки. Згідно з підрахунками, пам`ять поліпшується, щонайменше, на 10 відсотків.

Як заявив керівник дослідження професор Ендрю Паркер, одночасний рух зіниць очей підсилює координацію двох півкуль мозку, причому найбільшу ефективність забезпечує одночасний рух зіниць саме зі сторони в сторону.

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