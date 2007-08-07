Чому людина так любить попоїсти?

Люди, які страждають на ожиріння "підсаджуються" на смачненьке, як наркомани на наркотики, стверджують американські вчені. Нове дослідженню пояснює причини людської обжерливості.

Люди з надмірною вагою – це "їдомани". Такого висновку дійшли дослідники, скануючи головний мозок людей, які страждають на ожиріння. У ході експерименту застосовувалися спеціальні електричні пристрої, які створювали відчуття ситості, примушуючи шлунок розтягуватися, повідомляє New Scientist.

"Коли інгредієнти їжі торкаються стінок шлунка, у мозок йде сигнал – "їж ще" або "їж менше", – розповідає Жан-Жак Уонг з Національної лабораторії Брукхевен в Аптоні, штат Нью-Йорк.

"Проте ми хотіли з`ясувати, в яку саме ділянку мозку поступає сигнал", – пояснює Уонг. Він і його колеги використовували радіоактивний цукор, щоб, спостерігаючи за метаболізмом цукру в мозку, за допомогою сканера прослідкувати, які ділянки мозку проявлятимуть активність.

Раніше було відомо, що "центр голоду" в мозку - гіпоталамус, проте результати експерименту вразили дослідників.

Учені виявили, що при включенні гастростимуляторів активізувалася та ділянка головного мозку, яка називається "аммонів ріг" або "звивина морського коника".

"Ця ділянка пов`язана з пам`яттю і системою винагород. Саме вона активізується у наркоманів. Це приблизно те ж, що провокує потяг людини до кокаїну", - говорить Уонг. Таким чином, незважаючи на одержаний сигнал "ситості", мозок людини вимагає їжі.

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