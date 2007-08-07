У Львові провели унікальну операцію на головному мозку

Хірурги нейрохірургічного відділення Львівської дитячої клінічної лікарні провели сьогодні унікальну операцію з видалення вродженої кісти головного мозку у немовляти, якому лише 18 днів. Про це РІА "Новини" повідомив один з лікарів, який проводив операцію, дитячий нейрохірург Костянтин Біганич.

"Операцію провели без надмірного втручання у головний мозок. Оперували методом введення в мозок тонкого зонда з відеоспостереженням. Операція тривала 40 хвилин і завершилась успішно. Стан малюка задовільний", - сказав лікар.

Операція проводилася за допомогою фіброендоскопа. Це - перший в Україні апарат, що дозволяє проводити нейрохірургічні операції без об`ємного втручання в головний мозок пацієнта.

Апарат придбаний цього року на бюджетні кошти Львова. Вартість фіброендоскопа - 34 тисячі доларів.