«Норвезький стрілець» заперечує, що він божевільний

"Норвезький стрілець" Андерс Брейвік заявив, що не згоден з результатами психіатричної експертизи, згідно яким його визнали психічнохворою людиною, повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на адвоката Брейвіка Одда Івара Грена (Odd Ivar Groen).

"Ми вивчили звіт про бесіди з психологами. Він містить фактичні помилки, неправду і вислови, вирвані з контексту", - повідомив журналістів місцевої газети "Верденс Ганг" адвокат Брейвіка.

У вівторок стали відомі результати психіатричної експертизи, за наслідками якої Андерс Брейвік був визнаний неосудним у момент скоєння злочину. Експерти встановили, що "норвезький стрілець" страждає на захворювання параноїдально-шизофренічного характеру і потребує примусового лікування.

"Він стурбований тим, що ці фахівці не мають достатньої кількості знань у галузі політичних ідеологій. Він вважає, що вони назвали дивними деякі його заяви, які, на його думку, зовсім не є дивними. І він не поділяє їх (лікарів) висновку про своє захворювання", - цитує агентство слова Грена.

Психіатри Сюнне Серхейм і Тургейр Хусбю провели 12 зустрічей з Брейвіком. Лікарі вважають, що у момент здійснення теракту Брейвік не розумів, що творить, знаходячись у власному світі фантазій. Він також був неосудний і під час обстежень. Отже, він не підпадає під кримінальне переслідування, а повинен бути поміщений на примусове лікування в закриту психіатричну клініку, вважають експерти.

Тепер висновок психіатрів мають передати в судово-медичну комісію, яка винесе остаточну медичну ухвалу.

Поки початок процесу у справі Брейвіка призначено на 16 квітня наступного року. Керівництво в`язниці Іла, де зараз утримується підозрюваний, вже заявило про те, що в січні має намір побудувати спеціальне відділення для знаменитого в`язня. За даними видання Aftenposten, в ньому будуть забезпечені серйозніші заходи безпеки.

Жертвами подвійного теракту 22 липня в Норвегії стали 77 осіб. Спочатку біля комплексу урядових будівель в центрі Осло, де знаходиться канцелярія прем`єр-міністра, стався вибух, у результаті якого загинули вісім осіб. За кілька годин злочинець влаштував стрілянину в молодіжному таборі правлячої Норвезької робочої партії на острові Утейя недалеко від столиці Норвегії, там було вбито 69 людей. Брейвік відразу ж після перших допитів зізнався у скоєнні терактів, проте винним себе не вважає.

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