Давні мавпи були першими алкоголіками

Схильність до алкоголізму з`явилася ще у давніх предків людини і допомогла їм вижити у важких умовах. За версією вчених з Університету Каліфорнії у Берклі, це можна пояснити тим, що алкоголь у природних умовах міститься в досить значній кількості у зрілих та перезрілих фруктах, які були найважливішою частиною раціону Homo sapience.

Автор цієї гіпотези фізіолог Роберт Дадлі пояснив, що більша частина речовин, до яких може розвинутися звикання - досить недавнє надбання людства, однак алкоголь до них не відноситься. В умовах, коли і без мавп було досить любителів поласувати фруктами, було особливо важливо швийдко знайти стиглі плоди.

На засіданні наукового товариства інтегративної та порівняльної біології, яке пройшло у новому Орлеані, вчений розповів, що особливе ставлення до алкоголю не лише допомагало знаходити стиглі фрукти. Етиловий спирт виконував функцію стимуляції апетиту, що дозволяло з`їсти більше їжі. Однак, через багато тисячоліть ця звичка не лише залишилась, але й призвела до схильності до алкоголізму.

За словами доктора Дадлі, ще одним плюсом спиртного для людини була його калорійність.

Додатковим підтвердженням правоти дослідника є та обставина, що у мозку приматів, які зовсім не відрізняються гарним нюхом, на запах алкоголю реєструється чітка й бурхлива реакція, яка набагато вища, ніж у інших ссавців.