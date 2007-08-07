В Україні розкрили велику аферу з ліками

Працівники Державної митної служби України розкрили незаконну зовнішньоекономічну операцію по ввезенню в країну фармацевтичних препаратів на загальну суму понад 3 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держмитслужби, впродовж 2005-2006 років на адресу одного з вітчизняних профільних підприємств через кілька прикордонних митниць ввозилися і розповсюджувалися на території України медичні препарати.

Перелік імпортованої продукції налічував 11 позицій, загальна сума операції - 3 209 044 гривень.

Як виявили працівники Держмитслужби, представлені до митного контролю супровідні документи на продукцію містили неправдиву інформацію щодо фірми-відправника, хоча ввезення препаратів здійснювалося нібито у виконання міжнародної угоди.

При детальнішому ознайомленні з документами митники виявили певну нелогічність в діях фірми-експортера, а саме: американці купували медичну продукцію в Нідерландах, а вивозили препарати з території Німеччини, щоб продати в Україні за заниженими цінами.

Тобто, фактично, американські підприємці працювали собі у збиток, оскільки подібне є економічно недоцільним.

Для прояснення ситуації митники надіслали запит в США і з`ясували, що інформації про вказану компанію-відправника немає.

Складено протокол про порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України (переміщення товарів із захованням від митного контролю). Перевірка продовжується.