В Україні розкрили велику аферу з ліками

16:44, 07 серпня 2007
Країна
0

Сума оборутки - 3 млн грн 

Працівники Державної митної служби України розкрили незаконну зовнішньоекономічну операцію по ввезенню в країну фармацевтичних препаратів на загальну суму понад 3 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держмитслужби, впродовж 2005-2006 років на адресу одного з вітчизняних профільних підприємств через кілька прикордонних митниць ввозилися і розповсюджувалися на території України медичні препарати.

Перелік імпортованої продукції налічував 11 позицій, загальна сума операції - 3 209 044 гривень.

Як виявили працівники Держмитслужби, представлені до митного контролю супровідні документи на продукцію містили неправдиву інформацію щодо фірми-відправника, хоча ввезення препаратів здійснювалося нібито у виконання міжнародної угоди.

При детальнішому ознайомленні з документами митники виявили певну нелогічність в діях фірми-експортера, а саме: американці купували медичну продукцію в Нідерландах, а вивозили препарати з території Німеччини, щоб продати в Україні за заниженими цінами.

Тобто, фактично, американські підприємці працювали собі у збиток, оскільки подібне є економічно недоцільним.

Для прояснення ситуації митники надіслали запит в США і з`ясували, що інформації про вказану компанію-відправника немає.

Складено протокол про порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України (переміщення товарів із захованням від митного контролю). Перевірка продовжується.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter