Азаров відкликав законопроект про обмеження виплат на дітей

Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради законопроект про обмеження виплат допомоги на дітей самотнім батькам залежно від доходу сім`ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відвідання однієї з багатодітних сімей Києва.

«Закон цей ми відкликали. Річ не в цьому. Давайте ж говорити правду, є у нас сім`ї, які жодної соціальної допомоги не потребують. Напевно, цим сім`ям гріх у держави брати за мільйонних доходів 3-5 тис. грн. допомоги», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у пресі неправильно зрозуміли цей законопроект, і він не передбачає вивчення наявності дорогого майна у самотніх батьків, що мають дітей.

При цьому глава уряду підкреслив, що говорив з цього приводу з віце-прем`єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ, який ініціював цей законопроект, на предмет необхідності роз`яснення норм пропонованого законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, уряд переглядає підхід до надання державної соціальної допомоги. Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО на розширеному засіданні уряду пояснив, що з 1 грудня 2011 року на всю країну буде поширено експеримент за непрямою оцінкою доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу. Цей метод з квітня застосовується у трьох областях - Волинській, Кіровоградській і Чернігівській.

Згідно із законодавством, мати-одиначка або жінка, яка виховує дитину до трьох років, може претендувати на гарантований рівень захисту у розмірі 30% прожиткового мінімуму (ПМ) або одержувати всю суму у розмірі ПМ, коли рівень доходу на одного члена сім`ї не перевищує 50% мінімуму. Експеримент передбачає оцінку доходів і витрат з тим, щоб «індивідуально оцінити стан кожної матері».

З квітня 2011 року «непрямими методами» перевіряли обґрунтованість соціальних виплат матерям-одиначкам у Волинській, Кіровоградській і Чернігівській областях. Закон їм гарантує щомісячну виплату 30% прожиткового мінімуму (з 1 грудня - 953 грн.).

На думку чиновників уряду, результати експерименту показали, що лише кожна четверта мати-одиначка дійсно потребує допомоги, а реальні доходи інших трьох цілком дозволяють їм обходитися без допомоги держави.