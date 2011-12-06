Завтра в Україні пройдуть рясні дощі

7 грудня, за прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях України та в Криму буде хмарно, пройдуть дощі, вночі місцями сильні.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, на сході та півдні північно-західний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.