Янукович проти скорочення пільг чорнобильцям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що він проти скорочення пільг чорнобильцям, як і іншим соціально незахищеним верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на короткому брифінгу в Єнакієвому.

«Це питання (про проблеми чорнобильців) слід розглянути прозоро і чесно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що дав доручення уряду зібрати «всіх з громадських організацій» і провести дискусію, щоб, «по-перше, ми не знизили рівень соціальної допомоги», щоб створена наглядова рада могла контролювати цей процес.

«Я проти скорочення пільг», - підкреслив глава держави і додав, що бюджет країни буде здатний забезпечити ці пільги, але для цього необхідне зростання економіки.

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що сьогодні «головна мета – це сісти за стіл переговорів і домовитися, не закриваючи очі ні на що, а вирішити як діятимемо далі».

За його словами, не можна звинувачувати в ситуації, що склалася з пільговиками, попереднє керівництво країни.

«Протесні акції сьогодні – це цілком природно. І ми маємо вирішити і дати чесну, відповідальну і прозору відповідь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.