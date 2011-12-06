Азаров за зміну системи нарахування аліментів для дитини

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне змінити систему нарахування аліментів на утримання дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні в ході зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.

Заява М.АЗАРОВА була зроблена у відповідь на виступ віце-президента благодійного фонду журналу «Единственная» Олени СКАЧКО, яка зазначила, що діюча система дозволяє батькам якщо не ухилитися від виплат взагалі, то скоротити їх до мінімуму.

«Треба змінювати систему», - сказав М.АЗАРОВ.

Він пообіцяв доручити фахівцям вивчити це питання.