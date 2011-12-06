Азаров за зміну системи нарахування аліментів для дитини
16:06, 06 грудня 2011Країна
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Щоб не ухилялися від обов`язку
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне змінити систему нарахування аліментів на утримання дитини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні в ході зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.
Заява М.АЗАРОВА була зроблена у відповідь на виступ віце-президента благодійного фонду журналу «Единственная» Олени СКАЧКО, яка зазначила, що діюча система дозволяє батькам якщо не ухилитися від виплат взагалі, то скоротити їх до мінімуму.
«Треба змінювати систему», - сказав М.АЗАРОВ.
Він пообіцяв доручити фахівцям вивчити це питання.
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