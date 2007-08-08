Книга рекордів Гіннеса визнала українця найвищою людиною в світі

Титул найвищої людини в світі отримав українець Леонід Стадник, зріст якого складає 2,54 метра. Про це повідомило у вівторок Guinness World Records.

У 2008 році вийде нове видання Книги рекордів Гіннеса, в якій половина рекордів буде новими. Одним з них буде рекорд українця Леоніда Стадника.

Леонід Стадник народився в 1971 році в селі Подолянці Житомирської області. При зрості 2 метри 54 сантиметри у нього 60-й розмір взуття. Він працює ветеринаром. Стадник почав рости після операції, після якої у нього порушився обмін речовин.

Раніше найвищою людиною в світі за версією Книги рекордів Гіннеса вважався китайський пастух Бао Сишунь.

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