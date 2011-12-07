Кава, квасоля і яблука - оснівні продукти жінки

Відразу три медичні відкриття пролили світло на те, як потрібно харчуватися жінці, щоб зберегти своє здоров`я.

2-3 чашки кави в день можуть значно понизити ризик інсульту у жінок, стверджують експерти Мадридського незалежного університету. Такі дані показало 24-річне дослідження, участь в якому взяли 83 000 жінок. Ретельно вивчивши показники їх здоров`я і відмінності в стилі життя, учені побачили, що кавоманки краще захищені від інсульту, ніж інші. Втім, медики звертають особливу увагу на те, що це правило працює тільки для людей із здоровою серцево-судинною системою. Якщо у вас проблеми з тиском або серцем, кава вам не допоможе, а може, навіть і нашкодить.

Американські ж дослідники провели випробування на щурах і виявили, що екстракт яблук допомагає уповільнити зростання аденокарциноми (різновид ракової пухлини). Яблучна терапія також запобігала появі нових утворень - у пролікованих екстрактом щурів пухлин було набагато менше. Як вважають учені, такий ефект обумовлений наявністю в яблуках флаваноїдів, які також містяться в апельсинах, винограді, полуниці і сливах.

У свою чергу, учені з Колорадського державного університету досліджували корисні властивості квасолі. Вони провели експеримент на щурах, в ході якого годували тварин різними сортами квасолі, доступними в звичайних супермаркетах. Виходили вони з того, що квасоля містить пристойну дозу антиоксидантів і флаваноїдів, які теоритично знижують ризик захворювання раком. В кінці експерименту припущення підтвердилося: завдяки квасоляній дієті захворюваність раком серед тварин зменшилася майже на 30%.

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