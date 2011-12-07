Австралія внесе 1 млн. євро у Чорнобильський фонд "Укриття"

Австралія внесе 1 млн. євро у Чорнобильський фонд об`єкту "Укриття".

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це сказав під час зустрічі у Вільнюсі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ його австралійський коллега Кевін РУДД.

К.ГРИЩЕНКО подякував за таку допомогу та запросив К.РУДДА відвідати Україну з візитом в 2012 році.

К.РУДД із вдячністю прийняв цю пропозицію та підкреслив, що має намір привезти із собою групу австралійських бізнесменів, оскільки в Австралії з оптимізмом дивляться на перспективи економічного розвитку України.