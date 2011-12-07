У 2012 році в Україні збільшиться допомога при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«У 2012 році допомога на першу дитину збільшиться ще майже на 3 тис. грн., на другу – на 5,5 тис. грн., на третю – на 11 тис. грн.», - пообіцяв М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, зараз розмір державної допомоги при народженні першої дитини становить 26 тис. грн., другої – 52 тис. грн., третьої – 104 тис. грн.