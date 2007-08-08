Зберегти пам’ять у старості допоможе кава

Учені з Французького національного інституту здоров’я провели дослідження, у результаті яких виявилося, що жінки, які випивають більше трьох чашок кави на день, менше піддаються природному віковому ослабленню пам’яті.

Під час експерименту фахівці опитали 7000 літніх добровольців про обсяг споживаної ними кави. Також оцінювали когнітивні здібності людей похилого віку за допомогою тестів. Враховувалися і всі відомі фактори, здатні вплинути на стан пам’яті - вихідний вік, освіта, наявність артеріальної гіпертонії та інших хронічних захворювань, прийом лікарських препаратів і т.д.

З’ясувалося, що в жінок старше 65 років, які щодня випивали більше трьох чашок кави або аналогічну за вмістом кофеїну кількість чаю, результати тестування пам’яті небагато відрізнялися від вихідних, на відміну від тих, хто випивав одну і менше чашок кави щодня.

Був помічений сприятливий вплив кави на стан пам’яті зі збільшенням віку жінок. За словами фахівців, любительки кави старше 80 років на 70% рідше страждали зниженням пам’яті, ніж їхні однолітки, які не вживають ароматний напій.

У чоловіків такого взаємозв’язку між обсягом споживання кави та віковим зниженням пам’яті виявлено не було.

У майбутньому вчені планують з’ясувати, чи здатен кофеїн запобігати розвитку слабоумства, чи тільки сповільнює процес ослаблення пам’яті.

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