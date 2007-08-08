Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває на лікуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр фінансів Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з прем`єр-міністром Баварії Едмундом ШТОЙБЕРОМ у Києві.

Пізніше, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, Микола АЗАРОВ повідомив, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ знаходиться на післяопераційній реабілітації.

В той же час віце-прем`єр не уточнив, де саме реабілітується Віктор ЯНУКОВИЧ і коли він повернеться.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня В.Януковичу в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

У липні прем`єр-міністр вже проходив курс реабілітації в іспанській клініці.