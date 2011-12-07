В країні захворюваність на кір цього року в 6 разів вища

В Україні на сьогоднішній день захворюваність на кір вище у шість разів порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО.

«На сьогоднішній день, на превеликий жаль, проблема з підвищеною захворюваністю на кір спостерігається у всій Європі. Європа буквально за цей рік має понад 30 тис. випадків кору. Ми на сьогоднішній день настільки інтегровані, що абсолютно зрозуміло, що можуть бути заноси з їхньої території, ми можемо занести на їхню територію», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Вона наголосила, що занесення інфекції все ж таки сталося. При цьому Р.МОІСЕЄНКО підкреслила, що підвищення рівня захворюваності на кір спостерігається, перш за все, у західних областях України: Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській.

У той же час вона поінформувала, що в Україні зареєстровано всього 193 випадки захворюваності на кір.