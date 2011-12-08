Кожен другий українець лікується самостійно

Кожний другий українець стежить за своїм здоров`ям і воліє лікуватися самостійно. Про це свідчать результати опитування «Здоров`я і лікування в Україні», проведеного Інститутом Горшеніна у грудні.

Згідно з даними опитування, переданими УНІАН, більш як половина українців - 55,9% - стежать за своїм здоров`ям. З них 31,6% відповіли «швидше так», а 24,3% – «точно так». Зізналися, що не стежать за своїм здоров`ям, 40,6% респондентів. З них відповідь «швидше ні» обрали 23,9%, «точно ні» – 16,7%. Важко відповісти на це запитання 3,5% опитаних.

Майже половина українців - 45,8% - вважають, що мають задовільне здоров`я. Вважають, що мають хороше здоров`я, більш як чверть опитаних - 26,2%, відмінне – 4,7%. При цьому кожний шостий респондент - 16,4% - вважає, що має погане здоров`я, а 4,1% – дуже погане. Важко відповісти на це запитання 2,8% опитаних.

Більш як половина громадян України - 59,3% - відповіли, що хворіють рідко. Більш як чверть опитаних - 26,8% - сказали, що хворіють часто, а 6,2% – дуже часто. Зізналися, що практично не хворіють, 5,6% респондентів, а 2,1% – важко відповісти на це запитання.

Значна частина громадян України - 61,3% - не проходять медичне обстеження регулярно, незалежно від самопочуття. З них відповідь «швидше ні» дали 34,2%, «точно ні» – 27,1%. При цьому більш як третина опитаних - 36,3% - прагнуть регулярно проходити медичне обстеження. З них відповідь «швидше так» дали 20,1%, «точно так» – 16,2%. Важко відповісти на це запитання – 2,4% респондентів.

Більш як половина українців - 56,1% - у разі хвороби воліють лікуватися самостійно. З них 37,8% здебільшого лікуються самостійно, а 18,3% – практично завжди. Вважають за краще звернутися до лікаря, якщо захворюють, 42,1% опитаних. З них 25,5% здебільшого звертаються до лікаря, а 16,6% – практично завжди. Важко з відповіддю на це запитання – 1,8% респондентів.

*** Телефонне опитування «Здоров`я і лікування в Україні» проводилось Інститутом Горшеніна з 4 до 6 грудня 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.