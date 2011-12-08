Україна та ЄС протидіятимуть африканській чумі свиней

Україна та Європейський Союз відпрацюють спільні заходи із протидії африканській чумі свиней.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам в Брюсселі міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК після зустрічі з комісаром ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіаном ЧІОЛОШОМ 6 грудня.

“Важливе питання ми підняли – щодо загрози африканської чуми свиней, що може загрожувати нам з боку Російської Федерації. Будуть відпрацьовані спільні заходи”, - сказав український міністр.

Він зазначив, що єдиний спосіб боротьби з африканською чумою свиней – це своєчасна профілактика.

“Наслідок один: якщо вірус потрапив на територію, практично всіх свиней треба спалити... На сьогодні Російська Федерація тисячами, сотнями утилізує поголів’я свиней”, сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, африканська чума передається як через м’ясо свинини, так і через зернові, переміщені з територій, уражених африканською чумою.

“Ми розпочали роботу з Єврокомісією, як зробити зону контролю, щоб уникнути і призупинити розповсюдження на нашу територію і на європейську цієї хвороби.

Треба посилити контроль за пересиланням м’яса, за пересуванням зернових і переміщенням диких кабанів”, - зазначив український міністр.