На Дніпропетровщині 20 тисяч людей залишились без питної води
Офіційна причина непридатності води з централізованої системи – «цвітіння» Дніпра. З цією проблемою місто зіштовхуються вже шостий рік поспіль. Водогінна система міста, що належить місцевому металургійному комбінатові, в аварійному стані...
Понад 20 тисяч жителів Вільногірська, що на Дніпропетровщині, залишилися без питної води. МНС заборонило жителям пити воду, яку подають через централізовану мережу постачання.
За інформацією головного управління МНС в області, комісія надзвичайних ситуацій заборонила людям пити воду з крану через перевищенням удвічі в ній норм показників щодо кольору та мутності води.
Воду з системи постачання відтепер можна використовувати тільки як технічну. Міське телебачення та радіо вже поінформували про це мешканців.
У дошкільні заклади та лікарні організували підвезення питної води.
Офіційна причина непридатності води з централізованої системи – «цвітіння» Дніпра. З цією проблемою місто зіштовхуються вже шостий рік поспіль.
Водогінна система в місті належить місцевому металургійному комбінатові, фільтри і мережі перебувають в аварійному стані.
Нормальне водопостачання, як передбачає міська влада, можна буде відновити, коли трохи похолодає і цвітіння води в річці стане не таким інтенсивним.