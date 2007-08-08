На Дніпропетровщині 20 тисяч людей залишились без питної води

Понад 20 тисяч жителів Вільногірська, що на Дніпропетровщині, залишилися без питної води. МНС заборонило жителям пити воду, яку подають через централізовану мережу постачання.

За інформацією головного управління МНС в області, комісія надзвичайних ситуацій заборонила людям пити воду з крану через перевищенням удвічі в ній норм показників щодо кольору та мутності води.

Воду з системи постачання відтепер можна використовувати тільки як технічну. Міське телебачення та радіо вже поінформували про це мешканців.

У дошкільні заклади та лікарні організували підвезення питної води.

Офіційна причина непридатності води з централізованої системи – «цвітіння» Дніпра. З цією проблемою місто зіштовхуються вже шостий рік поспіль.

Водогінна система в місті належить місцевому металургійному комбінатові, фільтри і мережі перебувають в аварійному стані.

Нормальне водопостачання, як передбачає міська влада, можна буде відновити, коли трохи похолодає і цвітіння води в річці стане не таким інтенсивним.

http://www.radiosvoboda.org