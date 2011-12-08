МОЗ та ВООЗ будуть разом моніторити ціни на ліки

Міністерство охорони здоров’я України спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я розпочинає проект з дослідження цін на антиретровірусні, протитуберкульозні, гіпотензивні та інші лікарські засоби за методологією, розробленою ВООЗ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, основними завданнями даного проекту є отримання достовірної інформації щодо ціни, наявності та цінової доступності життєво необхідних лікарських засобів у різних секторах системи охорони здоров`я шляхом впровадження міжнародної методології збору та аналізу інформації щодо цін на лікарські засоби.

В рамках спільного проекту передбачається отримати інформацію про наявність та цінову доступність лікарських засобів у семи регіонах країни, в тому числі у регіонах, де реалізується реформування системи охорони здоров`я та пілотування методологій ВООЗ для подальшого впровадження в Україні.

До участі у проекті будуть залучені міжнародні експерти та вітчизняні фахівці фармацевтичного сектору галузі охорони здоров`я. Перше засідання робочої групи спільного проекту МОЗ України та ВООЗ відбудеться у грудні 2011 року.