Завтра в Україні очікується мокрий сніг

Завтра у західних областях України вночі очікується невеликий, вдень помірний мокрий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця.

На решті території вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півдні Криму 2-7° тепла; вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму 4-9°.

У Київській області у п’ятницю вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.