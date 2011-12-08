У харчових продуктах будуть шукати залишки ветпрепаратів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 – 2015 роки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада ухвалила цей закон.

Законом уточнюються найменування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (державних замовників та виконавців програми).

Змінами передбачено, що державний замовник – Держветфітослужба (досі - Держкомветмедицини) , а керівник програми – голова Держветфітослужби.

Крім того, передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (раніше - Міносвіти).