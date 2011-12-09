Янукович позитивно оцінює початок медичної реформи в Україні

08:09, 09 грудня 2011
Країна
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Відвідав Днепропетровськ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінює перші кроки з реформування вітчизняної медичної галузі.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналіста у Дніпропетровській області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Початок є. Зараз дуже важливо, щоб ми набрали в цьому питанні оптимальну швидкість», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Безумовно, додав він, Україна використовуватиме світовий досвід у проведенні медичної реформи.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що реформування медицини розпочалося із впровадження пілотних проектів у кількох областях. Водночас, зауважив він, в інших регіонах також ведеться робота з покращення ситуації з наданням медичних послуг. «Там, де ця робота вже розпочалася - один із прикладів Дніпропетровщина, - ми будемо наполегливо йти далі в цьому процесі, реформа рухатиметься», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що реформування медичної галузі України передбачає, насамперед, створення умов для надання якісної допомоги та наближення медичних послуг до людини.

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