Число загиблих під час пожежі у лікарні в Індії зросло до 40
Більшість задихнулася в диму
Число загиблих під час пожежі у лікарні міста Колката (Калькутта) на сході Індії зросло до 40, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністра штату Західна Бенгалія Мамату БАНЕРДЖІ.
Раніше повідомлялося про 20 загиблих.
"Сорок тіл загиблих доставлено до державної лікарні SSKM, розташованої поблизу", - сказала М.БАНЕРДЖІ, коротку прес-конференцію якої показали індійські телеканали.
Вона відзначила, що більшість жертв задихнулася в диму - їх не встигли вивести.
Будівля лікарні оповита димом. Тривають рятувальні роботи - до місця пожежі прибуло 25 пожежних розрахунків. Пожежникам не вистачає сучасного обладнання і драбин потрібної довжини, повідомляють телеканали.
Скільки всього людей може залишатися у зоні пожежі і задимлення, поки невідомо.
Займання сталося у п`ятницю вранці у підвальному приміщенні лікарні AMRI в південному районі Дхакурія. Пожежа швидко поширилася по корпусу багатоповерхової будови.