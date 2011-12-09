Число загиблих під час пожежі у лікарні в Індії зросло до 40

Число загиблих під час пожежі у лікарні міста Колката (Калькутта) на сході Індії зросло до 40, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністра штату Західна Бенгалія Мамату БАНЕРДЖІ.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих.

"Сорок тіл загиблих доставлено до державної лікарні SSKM, розташованої поблизу", - сказала М.БАНЕРДЖІ, коротку прес-конференцію якої показали індійські телеканали.

Вона відзначила, що більшість жертв задихнулася в диму - їх не встигли вивести.

Будівля лікарні оповита димом. Тривають рятувальні роботи - до місця пожежі прибуло 25 пожежних розрахунків. Пожежникам не вистачає сучасного обладнання і драбин потрібної довжини, повідомляють телеканали.

Скільки всього людей може залишатися у зоні пожежі і задимлення, поки невідомо.

Займання сталося у п`ятницю вранці у підвальному приміщенні лікарні AMRI в південному районі Дхакурія. Пожежа швидко поширилася по корпусу багатоповерхової будови.