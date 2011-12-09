Чиновники МОЗ вкрали 63 млн, деякі вже у бігах

Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням службових осіб Міністерства охорони здоров’я України та одного із ТОВ у розкраданні понад 63 млн. грн. при закупівлі вакцини в рамках виконання Державної програми "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики".

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За вчинені злочини до кримінальної відповідальності притягуються 12 осіб. Щодо інших матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, у тому числі у зв`язку з їх розшуком.

З метою відшкодування завданих державі збитків на майно обвинувачених накладено арешт на суму майже 45 млн. грн.

Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці встановили, що у 2009 році посадовці МОЗ України та керівники комерційної структури у незаконний спосіб закупили вакцину "Пентаксим".

За даними МВС, ці особи, використовуючи свої корупційні зв`язки, шляхом завищення вартості вакцини «Пентаксим» більш як удвічі, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на суму понад 63,5 млн. грн.

