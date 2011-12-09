Порталу національного усиновлення «Сирітству - ні!» - 2 роки

Два роки тому, 09 грудня 2009 року, розпочав роботу Всеукраїнський портал національного усиновлення http://sirotstvy.net. У день народження завжди хочеться підвести підсумок зробленого. Тому оголосимо результати за ці два роки.

Основним досягненням є те, що завдяки порталу http://sirotstvy.net 2665 дітей знайшли своїх батьків. Багато це чи мало в масштабах країни, оцінити складно. Але важливим є те, що життя цих дітей змінилася в кращу сторону. Зараз на порталі розміщена інформація про 14 000 дітей, які підлягають усиновленню. Хочеться, щоб якомога більше з них незабаром знайшли нові сім`ї.

Протягом двох років кваліфіковані фахівці (юрист, психолог, соціальний педагог) відповіли на питання 1695 людей, які звернулися в рубрику «Он-лайн консультації». А з часу відкриття порталу на гарячу лінію 0 800 50 14 14 надійшло понад 2000 дзвінків.

Продовжують активно спілкуватися і обмінюватися досвідом люди на форумі - всього зареєстровано 713 усиновителів, опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, людей, які хочуть взяти дитину в сім`ю.

56 сімей дали інтерв`ю нашим журналістам і розповіли про те, як знаходити своїх дітей, з якими проблемами, переживаннями зустрілися на шляху до мрії, які радості прийшли в будинок з появою дітей. Їх одкровення кожен може прочитати в рубриці «Історії з життя». Крім того, цього року вперше було проведено конкурс на кращу історію від усиновлювачів, опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

На VI Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини Президент України Віктор Янукович відзначив наші проекти: «Хочу навести як успішний приклад - успішну реалізацію проектів« Служба розшуку дітей »,« Цій дитині потрібна родина! », Діяльність національного порталу sirotstvy.net».

Ми працюємо для дітей, у яких поки немає мами і тата, заради їхніх щасливих очей і віри в те, що сім`я - це не мрія, а щаслива реальність.

Дорогі користувачі порталу http://sirotstvy.net, дякуємо, що ви з нами!

Довідка:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні та за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; домагаючись максимального результату кожним своїм проектом і дією.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник Фонду - Рінат Ахметов.