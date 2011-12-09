Завтра в Україні очікується сніг та дощ, вдень – до 11° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10 грудня о Україні хмарно з проясненнями. В західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, в карпатському регіоні помірні, місцями сильні опади; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у східних областях, Криму та Приазов`ї окремі тумани. Вітер переважно південно-західний, у західних областях, а вдень і в південній частині подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25 м/с.

Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі Криму - до 6° тепла; вдень - 1-6° тепла, на півдні країни та Прикарпатті місцями - 7-11°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла.

По Києву хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 3-5° тепла.