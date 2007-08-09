Зафіксовано випадок захворювання на малярію на Житомирщині

На Житомирщині зафіксовано випадок захворювання на малярію.

Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

Він розповів, що до Житомирської районної СЕС надійшло термінове повідомлення з районної лікарні про випадок захворювання на малярію 34-річного чоловіка, який мешкає у с. Вертокиївка Житомирського району. “До цього він працював в Московській області будівельником, де заразився цією хворобою", - сказав С.УЛАНОВ.

На даний час хворий перебуває в інфекційному відділенні Житомирської районної лікарні.

У селі Вертокиївка проведено епідеміологічне обстеження осередку захворювання, житлових та дворових приміщень та санітарну обробку з метою знищення комарів, водоймищ і трикілометрової зони навколо населеного пункту.

Довідка УНІАН. Від людини до людини малярія не передається. Збудником малярії є плазмодії, які міститься у щелепах малярійних комарів. Такі комарі мешкають, як правило, в тропічної зоні. Але через поширення зони спеки на північ, вони стали з’являтися і в Україні. Плазмодії, потрапивши до крові людини руйнують червоні кров’яні тільця, які є носіями кисню в організмі.

Перші ознаки хвороби такі ж, як у ГРЗ чи грипу: головний біль, температура до 40 градусів, лихоманка. Діагностується малярія тільки лабораторним шляхом через аналіз крові.