Підлітків лікуватимуть від Інтернет-залежності

Лікувати молодих людей від Інтернет-залежності будуть в експериментальному літньому таборі, відкритому в Китаї. Табір на 40 чоловік прийматиме для проходження 10-денного курсу лікування молодих людей у віці від 14 до 22 років.

Підлітки лікуватимуться від депресії, страхів, збудження і небажання взаємодіяти з іншими людьми. Цей табір стане м`якшою альтернативою Центру лікування Інтернет-залежності, розташованому недалеко від Пекіна.

Там використовується суміш терапії і військової муштри для лікування підлітків, залежних від мережевих ігор, порнографії і віртуального сексу.

Уряд Китаю стурбований числом смертей і підліткових злочинів, пов`язаних з Інтернетом. Він прагне зупинити розповсюдження цієї залежності, обмежуючи створення нових Інтернет-кафе і розповсюдження комп`ютерних ігор з елементами насильства.

http://www.sensator.ru