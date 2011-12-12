В Адміністрації Президента сьогодні відбудеться нарада з питань реформування медичної галузі

Сьогодні, 12 грудня, о 14.00 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова,11) розпочнеться нарада з питань реформування медичного обслуговування в Україні, на якій головуватиме перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 13.40 планується підхід до представників ЗМІ І.АКІМОВОЇ, міністра охорони здоров’я Олександра АНІЩЕНКА, експертів Світового банку Паоло БЕЛЛІ та Олександра КАЦАГИ.

Акредитацію представників ЗМІ до 13.00 проводить прес-служба Президента України за тел.: 255-63-18, 255-61-86.