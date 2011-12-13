Українську молодь щепили неякісною вакциною

Захворюваність на кір в Україні зростає. На сьогодні відомо про 193-х хворих, переважно це молодь західних областей, повідомляє ТСН.

До кінця року, припускають у Мінохорониздоров`я, кір уразить до півтисячі українців. У Міністерстві охорони здоров`я закликають не легковажити і робити щеплення. Запевняють, - лише це може вберегти від інфікування.

Найбільше хворіють на Львівщині - 99 випадків. Одна з причин, як встановила комісія профільного Міністерства - люди були щеплені на початку дев`яностих, в той час вакцини були в дефіциті і часто надавались як гуманітарна допомога. У МОЗ припускають, тоді могли бути порушені умови зберігання і транспортування, це і позначилось на якості вакцин.

Головний епідеміолого МОЗ Ірина Колесникова зазначає, що їх умови зберігання і транспортування не відповідали умовам холодового ланцюга. Звичайно це могло вплинути на імуногенність вакцин якими щепили цих дітей.

