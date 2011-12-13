Україну буде поділено на госпітальні округи

До кінця 2012 року Міністерство охорони здоров`я України планує створити госпітальні округи в пілотних регіонах, в яких реалізуються проекти з реформування системи медичного обслуговування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО.

«У пілотних регіонах до кінця 2012 року ми маємо створити госпітальні округи. Це формалізація другого рівня надання медичної допомоги», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Також він підкреслив, що з 2014 року планується створити госпітальні округи по всій Україні.

Міністр зазначив, що до кінця першого кварталу 2012 року в пілотних регіонах мають бути створені єдині служби екстреної медичної допомоги, які працюватимуть за системою єдиного медичного простору.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект з реформування системи охорони здоров`я передбачає проведення протягом 2011-2014 рр. структурно-організаційної і функціональної перебудови системи медичного обслуговування в пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і м. Києві.

