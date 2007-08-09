Ваші очі розкажуть про хвороби
Часто моргаєте? У вас хвора печінка
Припухлі верхні повіки – камені в жовчному міхурі.
Очні яблука, що сльозяться, і почервоніння судин рогівки можуть бути симптомами глаукоми або відшаровування сітківки.
Білий слизовий наліт на зіницях – перша ознака розвитку катаракти.
Маленькі темні плями під очима – ознака появи піску і каменів у нирках.
Ячмінь – дуже жирна їжа (особливо свинина) утрудняє роботу печінки і жовчного міхура.
Часте моргання – можливо розлад нервової системи або дисфункція печінки.
Рожевий колір внутрішньої поверхні повік – відмінне здоров`я.
Червоний колір – розлад кровообігу, травної і сечостатевої систем.
Білий колір – дефіцит гемоглобіну, анемія.
Червоно-жовтий – розлад роботи нирок, печінки, селезінки, підшлункової залози, серця.