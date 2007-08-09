Ваші очі розкажуть про хвороби

Припухлі верхні повіки – камені в жовчному міхурі.

Очні яблука, що сльозяться, і почервоніння судин рогівки можуть бути симптомами глаукоми або відшаровування сітківки.

Білий слизовий наліт на зіницях – перша ознака розвитку катаракти.

Маленькі темні плями під очима – ознака появи піску і каменів у нирках.

Ячмінь – дуже жирна їжа (особливо свинина) утрудняє роботу печінки і жовчного міхура.

Часте моргання – можливо розлад нервової системи або дисфункція печінки.

Рожевий колір внутрішньої поверхні повік – відмінне здоров`я.

Червоний колір – розлад кровообігу, травної і сечостатевої систем.

Білий колір – дефіцит гемоглобіну, анемія.

Червоно-жовтий – розлад роботи нирок, печінки, селезінки, підшлункової залози, серця.