В Україні до кінця року на кір може захворіти 500 осіб

До кінця року кількість хворих на кір в Україні може сягнути 500 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО заявила на прес-конференції у Києві.

Вона наголосила, що нинішній рівень захворюваності на кір має ще не настільки високі показники, аби бити на сполох. Р.МОІСЕЄНКО нагадала, що 2006 року, коли в Україні також було зафіксовано підвищення захворюваності на кір, захворіло понад 42 тисячі осіб.

Заступник міністра зауважила, що занепокоєння викликають темпи поширення інфекції.

Водночас, Р.МОІСЕЄНКО наголосила, що на сьогодні майже закінчено торги та закуплено всі вакцини, які передбачалося закупити за кошти держбюджету у поточному році.

“На сьогодні ми вже маємо в наших лікувальних закладах - дитячих поліклініках і пологових будинках - всі вакцини, яких потребують діти”, – підкреслила заступник міністра.

За її словами, вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця закуплено у кількості 518,370 доз (99,4% від потреби), проти дифтерії зі зменшеним вмістом антигену – 531,550 доз (98,7% від потреби), проти туберкульозу (БЦЖ) – 1 млн. 800 тис. доз (100% від потреби), кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт (інактивована) та гемофільна інфекція – 865,313 доз (85% від потреби), проти поліомієліту – 2 млн. 200 тис. доз (100% від потреби).

Також у листопаді 2011 року розпочато процедуру закупівлі додатково 19,080 доз вакцини “Пентаксим” та 71,610 доз вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи.

За даними МОЗ, що державним бюджетом на 2011 рік на закупівлю імунобіологічних препаратів передбачено майже 237 млн. грн. Додатково Кабмін у серпні виділив МОЗ 35 млн. 200 тис. грн.

Як зауважила Р.МОІСЕЄНКО, у даний час МОЗ порушує питання про необхідність виділення додаткових коштів для імунізації дітей на наступні роки – близько 130 млн. грн. Зокрема, заступник міністра наголосила, що вакцина для профілактики гепатиту В була закуплена у кількості лише 55% від потреби. А наявної наразі вакцини БЦЖ – 358,010 доз, за даними фахівців, вистачить для проведення профілактики туберкульозу в пологових будинках України лише до березня 2012 року.

Відповідаючи на запитання про випадки захворюваності на кір раніше щеплених осіб, головний позаштатний спеціаліст МОЗ із спеціальності "епідеміологія" Ірина КОЛЕСНИКОВА зауважила, що цим людям були зроблені щеплення вакцинами, привезеними до України наприкінці 1980-х років – початку 1990-х років. Вона пояснила, що тоді не було дотримано відповідних умов транспортування та зберігання вакцини, і саме ці фактори могли вплинути на її імуногенність.

У свою чергу, представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє МОКУО підкреслила важливість імунізації дітей.

“Дві дози вакцини проти кору дадуть імунітет на все життя”, – зазначила вона і додала, що цього року по всій Європі спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір.

Ю.МОКУО також повідомила, що Всесвітня організація охорони здоров’я і ЮНІСЕФ отримали запит від України на проведення в країні спільного аудиту-аналізу системи імунізації. Цю спільну програму буде реалізовано на початку 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, з 16 по 28 листопада, до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні (Івано-Франківська обл.) було госпіталізовано 12 осіб з діагнозом «кір», серед який троє учнів школи села Сваричів (всього навчається 800 учнів) та четверо учнів Брошнівського професійного лісопромислового ліцею (всього навчається 631 учень).

Водночас, за 10 місяців 2011 року в Україні було зареєстровано 193 випадки захворюваності на кір.

*** За даними ретроспективного аналізу, підйоми (спалахи) захворюваності на кір в Україні відбулися в 2001 році (16,970 випадків) та в 2006 році (42,724 випадків), тому епідемічний підйом захворюваності прогнозовано на 2011-2012 роки.