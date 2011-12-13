На Україну чекає бум народження позашлюбних дітей

Новий закон Ради про збільшення шлюбного віку ризикує стати причиною знецінення сімейних цінностей та пропагандою вільних стосунків.

Експерти запевнили, що вік на заваді коханню не стане, а таке обмеження лише збільшить кількість позашлюбних дітей.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон, яким встановила однаковий шлюбний вік для чоловіків та жінок на рівні 18 років.

Зазначимо, на сьогодні мінімальний шлюбний вік для жінок становить 17 років.

Однак, за статистикою, шлюбний вік в Україні щороку зростає. Нині для дівчат це 23-24 роки, для чоловіків - 27. Фактично у більшості потенційних молодят на першому місці кар`єра, а вже потім сімейне життя.

Але більшість дівчат завжди готові піти під вінець, головне, щоб хтось гідний покликав.

ru.tsn.ua