На лікування найагресивнішої форми раку - жодної копійки

На високотехнологічне лікування найагресивнішої форми раку молочної залози – HER 2-позитивного статусу - в Україні у 2012 році не виділено жодної копійки.

Про це заявили учасники сьогоднішньої прес-конференції в УНІАН на тему «Рак молочної залози: ліки є, але не для українців!».

За словами лікаря-онколога Лілії КОВАЛЬОВОЇ, в Україні - 150 тисяч жінок з раком молочної залози (16 тисяч тих, які вперше захворіли, 8 тисяч з них помирають).

«Такі високі показники смертності обумовлені не лише діагностуванням на пізніх стадіях, але й неадекватним лікуванням таких пацієнтів. В усьому світі пухлини молочної залози розділяють залежно від їхніх біологічних особливостей: прогностично сприятливі форми – гормонозалежні, які з успіхом лікуються за допомогою ліків і таблеток, та прогностично несприятливі форми, які мають інші біологічні особливості. Їхній розвиток залежить, зокрема, й від чинника росту, який змушує клітини без кінця ділитися», -сказала лікар-онколог.

Вона підкреслила, що хворі з такою формою потребують іншого лікування - із застосуванням таргетних препаратів, таких хворих – 35% із загальної кількості. «В Україні 35 тисяч жінок, які мають рак молочної залози з дуже агресивним типом пухлини, і усі вони чекають на адекватне лікування - високотехнологічну таргетну терапію,» - зазначила Л.КОВАЛЬОВА.

Як наголошувалося на прес-конференції. якщо в жінки діагностували цю онкопатологію, вона має право на новітню сучасну терапію, натомість в Україні немає доступу до високотехнологічного лікування.

У свою чергу, представник громадської організації «Рівне право на життя» Маргарита МАКАРОВА (Росія) заявила, що саме лікування хворих з раком молочної залози визначає якість їхнього життя – жінка лишається соціалізованою, продовжує працювати.

«У Росії прийнята дуже велика державна програма «Онкологія», у рамках якої вирішуються такі питання. Ми розуміємо, що таргетна терапія стосується іноваційної медицини і належить до високотехнологічної допомоги (тому вона є дороговартісною). У нашій країні на допомогу приходить і сама держава, і бюджетні фонди, інші організації. Ця задача поступово вирішується. Багато з керівників суб’єктів Російської Федерації не байдуже поставилися до цієї проблеми, оскільки вважають, що вона соціально значуща», - сказала М.МАКАРОВА.

За її словами, у Росії створюються цільові програми боротьби з раком молочної залози, де окремим рядком прописується кількість жінок, які будуть забезпечені високотехнологічним лікуванням, що є «дуже й дуже великим досягненням».

«У Росії складено реєстр хворих, держава, страхова медицина і бюджети окремих областей оплачують лікування. Лише дуже малий відсоток не отримують безкоштовного лікування, але російські громадські організації добиваються, щоб було стовідсоткове охоплення», - наголосила М.МАКАРОВА.

Довідка УНІАН. Таргетна терапія – один із найперспективніших напрямків в онкології. Дія препаратів спрямована не проти всього організму, а проти злоякісних клітин-мішеней. При пухлинах HER 2-позитивного статусу таргетні препарати націлені на певні параметри ракових клітин - на білки і ферменти, які продукують пухлину. За допомогою препаратів блокуються відповідні рецептори і клітини не отримують сигнал, що спонукає їх до ділення. При цьому здорові клітини залишаються неушкодженими, а у клітинах-мішенях припиняється злоякісний процес.

Таргетну терапію визнано золотим стандартом для лікування раку молочної залози при пухлинах HER 2-позитивного статусу.

Таке лікування держава забезпечує онкохворим жінкам у Росії та Білорусі.