Проект держбюджету-2012 розглянуть наступного тижня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що проект державного бюджету на 2012 рік буде внесено до Верховної Ради України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Тому уряд зараз працює над бюджетом. Я думаю, що у понеділок ми його розглянемо і наступного тижня передамо до Верховної Ради», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас, на уточнююче питання, чи буде закладена ціна в 400 доларів за тисячу кубометрів газу в проект бюджету-2012, прем`єр відповів: «Яка буде ціна на газ, покаже найближче майбутнє. Але ми повинні виходити з того подарунка, який нам, на превеликий жаль, зробила Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО. Ось з цього і виходимо».