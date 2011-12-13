В Україні необхідно підвищити якість дитячих товарів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наполягає на необхідності підвищення якості дитячих товарів, що продаються в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідання «Укрметртестстандарту», де йому були продемонстровані зразки неякісних дитячих товарів, які загрожують безпеці дітей.

«Звертаюся до виробників наших, звертаюся до мереж (торгових – УНІАН), звертаюся до тих, хто закуповує таку продукцію: давайте по добру, по доброму домовимося, не треба це робити (реалізовувати неякісні дитячі товари – УНІАН). Щоб у вас не було збитків у майбутньому, зупиніться зараз. Я глибоко приголомшений. Ось те, що мені показали, особливо дитячий одяг і дитяче взуття – це, відверто кажучи, приголомшує, до чого ми дожили!» - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що має намір вжити найсерйозніших заходів для розв’язання цієї проблеми. На думку прем`єра, така якість дитячих товарів загрожує безпеці дітей. «Ми зробимо все, щоб не потрапляли недоброякісні товари», - підкреслив М.АЗАРОВ.