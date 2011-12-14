В Україні - 570 тисяч самотніх матерів

Міністерство соціальної політики України має намір підвищити поріг сукупного доходу сімей одиноких матерів із дітьми для отримання державної допомоги на дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

«Сьогодні опрацьовується ситуація, згідно з якою, ми сподіваємося, що ми дамо дещо більшу пропозицію в частині підвищення цього порогу...» - сказав він, коментуючи рішення уряду відкликати раніше зареєстрований у парламенті законопроект, який передбачав виплату на дітей одиноким матерям лише у разі, якщо дохід такої сім`ї нижчий за сукупний прожитковий мінімум.

За словами В.НАДРАГИ, в цьому законопроекті передбачалося обчислювати поріг доходу для отримання допомоги за наступною схемою: якщо дохід сім`ї нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні (2700 грн.) у сумі з виплатою на дитину (якщо в сім`ї одна дитина — 1040 грн.), тобто це сума близько 3770 грн.

За словами представника Мінсоцполітики Віталія МУЩИНІНА, зараз в Україні більш як 570 тис. одиноких матерів. Вони одержують 30% прожиткового мінімуму на дитину до досягнення нею 18 років.

«Є категорії громадян, які не потребують такої допомоги», - говорить він.

За словами В.МУЩИНІНА, у разі введення порогу доходу сім`ї, після якого не виплачується допомога на дитину, тобто якщо сім`я достатньо забезпечена, можна заощадити кошти і збільшити витрати за іншими статтями. «За рахунок економії цих коштів передбачається збільшити виплати при вагітності та пологах, а також для малозабезпечених сімей», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонував обмежити право одиноких матерів на отримання допомоги на дитину в разі, якщо сукупний дохід сім`ї перевищує величину, що розраховується як сума відповідних прожиткових мінімумів для кожної дитини і середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, що склалася в Україні в місяці, що передує періоду, за який обчислюється сукупний дохід. Законопроект №9516 від 29 листопада 2011 року було розміщено на сайті парламенту.

5 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Кабмін відкликав з Верховної Ради цей законопроект.

