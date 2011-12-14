Купуйте новорічні ялинки у "спеціалізованих магазинах"
13:47, 14 грудня 2011Країна
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Має бути інформація про виробника
Голова Державної інспекції України з питань прав споживачів Сергій ОРЄХОВ рекомендує купувати новорічні ялинки в спеціалізованих місцях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Кабінеті міністрів України.
«Я пораджу нашим людям, які купують: купувати в хороших спеціалізованих магазинах», - сказав С.ОРЄХОВ.
Він зазначив, що на новорічних ялинках повинна бути інформація про виробника.
Також С.ОРЄХОВ порадив покупцям зберігати чек, «щоб у разі виявлення поганої якості можна було звернутися з вимогою захистити права споживачів».
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