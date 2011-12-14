У Києві «КамАЗ» протаранив маршрутку: постраждали 11 людей

У Києві «КамАЗ» врізався у маршрутний автобус: постраждали 11 осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожня пригода сталася сьогодні близько 9-ї години ранку.

Попередньо встановлено, що водій завантаженого бетонозмішувача «КамАЗ», рухаючись з боку вулиці Стальського в напрямку бульвару Перова, не зміг вибрати безпечної швидкості та дистанції і скоїв наїзд на маршрутку, що стояла на зупинці. В салоні «Богдана» на момент пригоди знаходилось близько трьох десятків пасажирів. Автобус працював на 578-му маршруті: станція метро «Лівобережна - житловий масив Райдужний».

Внаслідок ДТП чотирьох пасажирів, серед яких 12-річний школяр, госпіталізовано до лікарні. Ще семеро осіб звернулись до медиків за допомогою і після її надання були відпущені додому.

Розпочато розслідування цієї пригоди.

Водій «КамАЗа», якому виповнилось лише 21 рік, пояснив, що заснув за кермом. Він також у своєму поясненні написав, що напередодні увечері вживав спиртні напої (300 грамів горілки) і що вранці почував себе не кращим чином.

На жаль, як зазначили в ДАІ, встановити, скільки часу цього дня відпрацював недосвідчений водій за кермом, практично неможливо, оскільки законодавцем були відмінені шляхові листи. Перевірялась машина перед виїздом і чи проходив водій передрейсовий медичний огляд, також документально перевірити неможливо, констатували правоохоронці.