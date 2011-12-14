2-річну дитину паралізувало не через щеплення - МОЗ

Щеплення від поліомієліту не могло стати причиною паралічу у дитини в Хмельницькому.

Про це заявив головний спеціаліст управління санепідблагополуччя Міністерства охорони здоров`я України Сергій Платов в ефірі програми «РазворотUA» на «Радіо - Ера ФМ».

С. Платов підкреслив, саме щодо цього випадку Міністерство впевнено, що проблема полягала не у вакцинації. «Ми отримали дані розслідування. І на сьогоднішній день можемо впевнено сказати, що ця інформація не відповідає дійсності. Тобто ніякого паралічу там у дитини не було », - заявив С. Платов.

Він пояснив, що, провівши розслідування Міністерство охорони здоров`я з`ясувало причину того, що сталося. Також С. Платов підкреслив, що дитина вже був двічі вакцинований від поліомієліту.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що в Хмельницькому після щеплення від поліомієліту дворічного хлопчика розбив параліч.

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