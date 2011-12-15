2012 рік у МВС оголосять «Роком медслужби»

Заступник міністра внутрішніх справ Дмитро ВОРОНА ініціюватиме в системі МВС проголошення 2012 року «Роком медслужби».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ВОРОНА повідомив під час відвідин відомчого медичного реабілітаційного центру "Миргород" у Полтавській області.

Представник міністерства взяв участь в урочистому відкритті монумента і в`їзної арки на територію санаторію МВС, приуроченому 30-річчю здравниці.

У зверненні до колективу Д.ВОРОНА зазначив істотні успіхи в облаштуванні установи: «Приємно, що за 30 років діяльності, за відсутності належного фінансування, колектив не тільки вистояв у кризових умовах, а й зміг досягти прогресу».

Відзначивши, що нині в МРЦ "Миргород" введено в експлуатацію сучасні номери, заступник міністра зазначив, що для реабілітації працівників органів внутрішніх справ цього недостатньо, тому в майбутньому сприятиме поліпшенню матеріально-технічної бази. Д.ВОРОНА повідомив, що особисто ініціюватиме проголошення 2012 року «Роком медслужби». Одним з пріоритетних напрямів фінансування, за словами представника відомства, будуть медичні установи системи МВС.