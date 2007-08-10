Спрощено порядок призначення одноразової допомоги при народженні дитини

Тепер для одержання виділених грошей необхідно подати три документи: заява на одержання допомоги, копію свідоцтва про народження дитини і довідку з РАГСу.

Також спрощене оформлення допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

Застрахованим особам, що будуть фактично доглядати за малям, потрібно подати: заяву про призначення цього виду допомоги; наказ роботодавця про надання відпустки по погляду за дитиною до трьох років.

Суб`єкти підприємницької діяльності - платники єдиного податку додатково пред`являють довідку про сплату єдиного податку з податкової служби.

Ті, хто був добровільно застрахований і платив внески, - довідку про сплату внесків у Фонд соцстраху на момент звертання за допомогою.

Незастрахованим потрібно подати: заяву, копію свідоцтва про народження дитини, виписку з наказу за місцем служби про надання відпустки (для військовослужбовців) і довідку з місця навчання (для тих, хто навчається).

Також необхідно подати копію трудової книжки члена родини (матері, батька, усиновителя, опікуна), що фактично буде доглядати за дитиною, довідку про те, що людина не зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності.

Подаються також довідка про те, що людина є на обліку в службі зайнятості і про те, що виплата допомоги з безробіття припинена (для тих, хто там складається), а людям, що були звільнені з підприємства у зв`язку з його ліквідацією, потрібно подати відповідну довідку ліквідаційної комісії.