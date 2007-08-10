Американець кастрував сам себе

Американець Говард Шилі сам себе кастрував. 42-річний батько двох дітей зробив цей рішучий крок після того, як довідався, що для того, щоб зробити операцію зі зміни статі, йому доведеться чекати два роки.

В Інтернеті він знайшов сайт із жахливою детальною інструкцією проведення операції в домашніх умовах, дочекався, поки дружина Джанет піде, і взявся до роботи з кухонним ножем у руках. Після операції він загорнув відрізане в ганчірочку і викинув у сміттєве відро.

Потім він сів у автомобіль і поїхав до лікаря. Після пояснень того, що сталося, він був госпіталізований до лікарні Stoke Mandeville. Як не дивно, але вже через три дні він вийшов на роботу.

"Це було дуже боляче, але в момент, коли я його відрізав, я відчув себе жінкою, - сказав Говард, який хоче стати Холі. - Я належу до тих людей, які якщо щось надумали, то хочуть це прямо тут і зараз. Я більше не хотів бути чоловіком, тому вирішив сам це зробити".

"Найскладнішим було зважитися на перший розріз. Вся операція зайняла 6 хвилин. Це було болісно, але я знав, що не зупинюся", - додав Говард.

Для операції в Таїланді Говарду треба зібрати 10 тис. дол. "Я хочу мати груди і стегна, тоді я стану справжньою жінкою", - сказав він.