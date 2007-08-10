Низькокалорійні продукти сприяють ожирінню

Канадські вчені з Університету Альберти проводили дослідження і з’ясували, що вживання дітьми низькокалорійних продуктів та напоїв сприяє переїданню та розвитку ожиріння.

Фахівці проводили досліди на мишах. Одній групі вони давали звичайну їжу, а іншій - низькокалорійні варіанти тих же продуктів. У результаті виявилося, що молоді миші, які харчувалася низькокалорійними замінниками, часто переїдали. Що характерно, до переїдання виявилися схильні як худі, так і товсті миші. Водночас гризуни старшого віку, яким давали дієтичну їжу, не переїдали.

Фахівці зазначають, що дорослі мають здатність регулювати обсяг споживаних калорій, орієнтуючись на власні смакові відчуття. А в дітей ця здатність недорозвинена з огляду на те, що вони ще маленькі. Тому діти починають їсти більше, прагнучи компенсувати низьку калорійність їжі.

"Отримані нами дані свідчать про те, що дітям корисніше їсти здорову, добре збалансовану їжу з достатньою кількістю калорій, а не низькокалорійні закуски та їжу", - повідомив керівник дослідження Девід Пірс.

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