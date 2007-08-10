У Естонії поліція заарештувала сліпого водія

Естонська поліція зупинила чоловіка за підозріле керування автомобілем. Спочатку вони були впевнені, що людина за кермом п`яна, проте виявилось, це - сліпий.

Випадок відбувся в місті Тарту, що на півдні країни. 20-річний сліпий водій, керуючись інструкціями свого 16-річного пасажира, вів автомобіль по вулицях міста.

"Спочатку вони думали, що він п`яний, проте після того, як чоловік дихав повз трубку для перевірки на алкоголь, вони зрозуміли, що він сліпий і заарештували його", - заявили в прес-службі поліції міста Тарту.

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